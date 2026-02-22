Fenerbahce-Kasimpasa lunedì 23 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Fenerbahce cerca di riscattarsi dopo la sconfitta in Europa contro il Nottingham Forest, mentre affronta il Kasimpasa di Emre nel derby cittadino. La partita di lunedì 23 febbraio alle 18:00 mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: il Fenerbahce vuole risalire in classifica, il Kasimpasa spera di sorprendere. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni alte e puntano a conquistare i tre punti. La sfida si preannuncia intensa e combattuta.

Reduce dalla debacle europea contro il Nottingham Forest il Fenerbahce di Tedesco cerca riscatto nel derby cittadino contro il Kasimpasa dell'ex Emre. I sari kartallar sono stati travolti dalla squadra dell'ex Vitor Pereira, che in 50 minuti ha segnato 3 gol chiudendo a questo punto anche il discorso qualificazione. Ancora una volta al primo vero ostacolo i turchi si sciolgono, in un modo che ricorda quello .

Kasimpasa-Karagumruk (lunedì 16 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Kasimpasa e Karagumruk, in programma lunedì 16 febbraio alle 18:00, si svolge perché le due squadre si trovano in fondo alla classifica e cercano punti per evitare la retrocessione.

