Federica Venturelli trionfa alla Clasica de Almeria femminile 2026

Federica Venturelli ha vinto la Clasica de Almeria femminile 2026, grazie alla sua fuga nel finale. La gara di quasi 120 chilometri tra Almería e Tabernas ha visto le italiane protagoniste, con Venturelli che ha sorpreso le avversarie. La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, quando la campionessa ha accelerato con decisione. La vittoria conferma la buona condizione delle ciclistiche italiane in questa stagione. La prossima sfida si avvicina rapidamente.

Nel calendario internazionale della stagione, una corsa di quasi 120 chilometri tra Almería e Tabernas ha messo in evidenza la forma delle corridrici italiane. Federica Venturelli, giovane promessa della UAE Team ADQ, ha conquistato la quarta edizione della Clasica de Almeria, siglando un risultato significativo nel proprio palmarès. La competizione è stata caratterizzata da una fuga di giornata che ha coinvolto diverse atlete nel finale. Agua Marina Espinola (Team Abadie Magnan) ha guidato la corsa provando ad allungare in anticipo, mantenendo un vantaggio superiore a un minuto sul gruppo prima che la situazione tornasse sotto controllo negli ultimi chilometri.