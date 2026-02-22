Federica Brignone il ritiro? L' ultima clamorosa indiscrezione

Flavio Roda, presidente della FISI, ha dichiarato che Federica Brignone potrebbe ritirarsi dopo questa stagione. La decisione deriva dai numerosi infortuni che hanno influenzato la sua carriera, nonostante i successi recenti. Roda ha sottolineato la fatica fisica e mentale dell’atleta, che ha affrontato sfide importanti negli ultimi mesi. La sciatrice si prepara ora a concludere il suo percorso competitivo, lasciando aperta la possibilità di un addio ufficiale. La sua scelta rimane ancora da definire.

Nell’ultimo giorno dei Giochi, mentre Milano-Cortina si avvicina alla cerimonia di chiusura che si terrà a Verona, il presidente FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) Flavio Roda traccia il bilancio dell’Italia olimpica e lancia una sorta di profezia sul futuro di Federica Brignone, protagonista leggendaria di questi Giochi con il suo doppio oro a 10 mesi dall'agghiacciante infortunio. La 25esima edizione dei Giochi invernali consegna al Paese numeri mai toccati prima: ad ora 30 podi e 10 ori. Un risultato che Roda riassume così: " Sono abbastanza soddisfatto di come è andato l’insieme delle Olimpiadi, non solo per i risultati ma per quello che è stato l’approccio degli atleti, indipendentemente da chi ha portato l’oro, l’argento o il bronzo - ha premesso -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

"Federica Pellegrini è incinta". L'indiscrezione clamorosaFederica Pellegrini, famosa nuotatrice italiana, è al centro di un'indiscrezione che sta facendo il giro del web.

Federica Brignone pensa al ritiro? "Senza antinfiammatori non posso sciareFederica Brignone ha detto di non poter pensare al ritiro perché senza antinfiammatori non riesce a sciare, e questa sua frase arriva dopo aver vinto il secondo oro olimpico a Cortina d’Ampezzo, dove ha dimostrato di essere ancora in forma.

Federica Brignone COMMOSSA dopo IL SUO ORO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Brignone: Le voci di ritiro? Non l’ho mai detto e non l’ho mai pensato; Federica Brignone, storia di una leggenda: Non sapevo se sarei tornata a essere un'atleta. Pensavo di essere fortunata a essere alle Olimpiadi. Non ho mai pensato al risultato; Federica Brignone: dall’infortunio all’oro olimpico a Milano Cortina. Poi un film e il brand La Tigre; Brignone dopo il trionfo olimpico: Sciare è doloroso, ho i miei mostri.

Brignone, Lollobrigida e Vittozzi: dall’oro alle voci sul ritiro. Roda svela il futuro di Federica e il rimpianto GoggiaMilano Cortina Brignone, Lollobrigida e Vittozzi: dall’oro alle voci sul ritiro. Roda svela il futuro di Federica e il rimpianto per Goggia ... sport.virgilio.it

Ritiro sì o ritiro no? Federica Brignone fa chiarezza sul suo futuroDopo il grande successo alle Olimpiadi di Milano Cortina con un doppio oro da sogno, Federica Brignone pensa al ritiro? La campionessa con una replica ai microfoni di Eurosport fa chiarezza sul suo ... novella2000.it

L'aggiornamento quotidiano del medagliere degli atleti italiani alle olimpiadi invernali. Da Federica Brignone alla mamma Francesca Lollobrigida - facebook.com facebook

Straordinaria Federica #Brignone: un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano. Con questa vittoria l’Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili. Grazie a Federica e a tutti gli atleti azzur x.com