Fasano sconfitta contro ad Andria il presidente non ci sta | Troppi errori arbitrali

Il Fasano perde contro la Fidelis Andria a causa di decisioni arbitrali contestate. La squadra biancoazzurra commette errori che favoriscono gli avversari, soprattutto nel secondo tempo. I giocatori si lamentano delle chiamate discutibili, che hanno influenzato il risultato finale di 2-0. La partita si decide negli ultimi minuti, quando la Fidelis Andria segna due reti decisive. Il risultato lascia il Fasano con molte recriminazioni da affrontare.

Fidelis vincente per 2-0, un rigore parato da Lombardo e fatto ripetere porta in vantaggio i padroni di casa. Ivan Ghilardi ricorda recenti decisioni avverse e impone il silenzio stampa ai tesserati Il Fasano cede nel finale alla Fidelis Andria, vittoriosa per 2-0 al “Degli Ulivi” in una partita, valida per la 25esima giornata della Serie D - Girone H, particolarmente avara di emozioni la gara. Nel primo tempo si registrano infatti solo un paio di opportunità in avvio per i locali, pericolosi al 5' con un colpo di testa da ottima posizione di Marquez, su assist di Taurino, bloccato da Lombardo, e al 12' con una punizione defilata dello stesso Taurino, respinta con i pugni dallo stesso estremo difensore fasanese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Calcio Serie D. Poggibonsi, il presidente Vellini si sente penalizzato: "Con il Prato rigori inesistenti. Troppi errori contro di noi»Il presidente del Poggibonsi, Vellini, si lamenta per le decisioni arbitrali durante la partita contro il Prato.

