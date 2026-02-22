Fasano sconfitta ad Andria il presidente non ci sta | Troppi errori arbitrali

Il Fasano perde contro la Fidelis Andria per due a zero, a causa di decisioni arbitrali contestate dai giocatori. Durante la partita, il team ospite commette errori che influenzano il risultato finale, mentre il pubblico si infiamma per alcune chiamate discutibili. Il presidente del Fasano critica apertamente l’arbitraggio, sottolineando come le decisioni abbiano pesantemente inciso sull’andamento del match. I tifosi restano delusi di fronte a questa sconfitta.

Fidelis vincente per 2-0, un rigore parato da Lombardo e fatto ripetere porta in vantaggio i padroni di casa. Ivan Ghilardi ricorda recenti decisioni avverse e impone il silenzio stampa ai tesserati Il Fasano cede nel finale alla Fidelis Andria, vittoriosa per 2-0 al “Degli Ulivi” in una partita, valida per la 25esima giornata della Serie D - Girone H, particolarmente avara di emozioni la gara. Nel primo tempo si registrano infatti solo un paio di opportunità in avvio per i locali, pericolosi al 5' con un colpo di testa da ottima posizione di Marquez, su assist di Taurino, bloccato da Lombardo, e al 12' con una punizione defilata dello stesso Taurino, respinta con i pugni dallo stesso estremo difensore fasanese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Fidelis Andria – Fasano: 2-0ANDRIA - Il Fasano non trova pace ed esce con le ossa rotte anche dal Degli Ulivi di Andria. Vince la Fidelis 2-0, risultato figlio di una partita decisa al ... osservatoriooggi.it

Fidelis Andria-Città di Fasano 0-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Fidelis Andria-Città di Fasano di Domenica 22 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

SERIE D | Fidelis Andria-Fasano 2-0, Ghilardi: "Oggi c'è stata l'ennesima sconfitta del calcio. Appena il Fasano è arrivato al primo posto, abbiamo subito una serie di torti arbitrali. Rigore ripetuto Follia" #fasano #padalino #sport #semprefuoriperilcalcio - facebook.com facebook