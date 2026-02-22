Farmacista vince la causa l' Asp dovrà pagarle le differenze di stipendio

Una farmacista ha ottenuto un risarcimento dopo che l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento non le aveva corrisposto alcune differenze di stipendio. La causa si è conclusa con la conferma del suo diritto a ricevere le somme arretrate. La decisione si basa sul fatto che l’azienda non aveva aggiornato correttamente il suo trattamento economico. La vicenda riguarda un pagamento non effettuato da mesi, che ora dovrà essere saldato dall’ente sanitario.