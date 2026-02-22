Familiari Capasso | Nessun soccorso Ci dicevano preparate il funerale

I familiari di Luciano Capasso, il 25enne campano trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, accusano le autorità svizzere di aver ignorato le chiamate di aiuto. Raccontano di aver ricevuto solo risposte fredde e di aver sentito dire di preparare il funerale, senza interventi di soccorso. La famiglia sostiene che le richieste di aiuto siano state trascurate e che siano stati lasciati soli di fronte alla tragedia. La vicenda rimane irrisolta e fa discutere.

Tempo di lettura: 2 minuti I familiari Luciano Capasso – il 25enne campano trovato morto sulle montagne di Saint Moritz – denunciano “gravi negligenze” da parte delle autorità svizzere riguardo alle richieste di soccorso. “Le ricerche non sono mai partite e fin dall’inizio della vicenda, giovedì scorso, è stato risposto con sarcasmo a mia madre: ‘Preparatevi a un funerale’. Il giorno dopo invece a me hanno detto: ‘Rassegnati, non abbiamo una sfera magica’, chiudendo poi bruscamente la comunicazione. La loro giustificazione è che avessero problemi con il meteo”. A riferirlo è Emmanuel Capasso, fratello del 25enne deceduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

