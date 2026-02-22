Familiari Capasso | ‘Nessun aiuto ci dicevano di preparare il funerale’

Il fratello di Luciano Capasso denuncia che i familiari hanno ricevuto poche assistenze e sono stati lasciati a preparare il funerale da soli. Secondo la loro testimonianza, le autorità hanno detto loro di organizzare tutto senza offrire supporto. La madre ha ricevuto parole dure, senza alcuna risposta concreta alle loro richieste. La famiglia si è trovata quindi ad affrontare la perdita in un clima di totale abbandono. La vicenda continua a generare sconcerto tra i residenti della zona.

Il fratello di Luciano ha dichiarato che parole dure sono state pronunciate nei confronti della madre, concludendo dicendo che non avevano una sfera magica I familiari di Luciano Capasso, il giovane campano di 25 anni trovato senza vita sulle montagne di Saint Moritz, denunciano presunte gravi negligenze da parte delle autorità svizzere in merito alle richieste di soccorso. Secondo Emmanuel Capasso, fratello della vittima, le ricerche non sarebbero mai state avviate e l’intera vicenda sarebbe stata gestita con superficialità già dai primi momenti. “Giovedì scorso, alla richiesta d’aiuto di mia madre, è stato risposto con sarcasmo: ‘Preparatevi a un funerale’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

