Famiglia nel bosco il Comune di Palmoli rischia di fallire per pagargli l' alloggio

Il Comune di Palmoli ha deciso di spendere 7.500 euro al mese per mantenere una famiglia nel bosco, perché deve garantirle un alloggio sicuro. La spesa, finora coperta con fondi regionali, mette a rischio il bilancio comunale. La scelta ha suscitato polemiche tra i cittadini, che chiedono chiarimenti sulle priorità dell’amministrazione. La questione rimane aperta mentre si valuta come affrontare questa situazione finanziaria.

"Il Comune di Palmoli ha speso 7.500 euro al mese per l'ospitalità dei minori e della madre; costi finora coperti con contributi regionali. Palmoli conta 850 abitanti e qualora il collocamento in casa-famiglia si dovesse protrarre, ancora a lungo, il nostro Comune potrebbe trovarsi ad affrontare gravi problemi di natura finanziaria". Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Rosario Masciulli, riferendosi al costo che il municipio sta affrontando, da diversi mesi, per ospitare in una casa-famiglia di Vasto, in provincia di Chieti, i tre figli di Nathan e Catherine Trevillon-Birmingham, allontanati, dallo scorso 20 novembre, dal rudere nel bosco in cui vivevano con i genitori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Quanto costa la famiglia nel bosco al Comune di Palmoli

Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: “Nessun progetto di ristrutturazione presentato al Comune”Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, conferma che nessun progetto di ristrutturazione è stato presentato al Comune per l’abitazione nel bosco.

Famiglia nel bosco, a Palmoli la fiaccolata di solidarietà per Nathan e Catherine - 01/02/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, Catherine in lacrime dopo la perizia psichiatrica; I bambini del bosco e i tre mesi lontani da casa. L’ipotesi (clamorosa) dell’affidamento al padre; Famiglia nel bosco, Garante chiede di restituire i bimbi ai genitori e Nathan spera di tornare tutti insieme; Famiglia nel bosco, Nathan: I miei figli soffrono. Per il suo compleanno in arrivo un camper e una rete per le galline.

Famiglia nel bosco, la Garante Infanzia Abruzzo: «Grave comportamento della psicologa»Famiglia nel bosco, dura presa di posizone della Garante per l'infanzia Abruzzo. «Da quanto emerso, nell’ambito del procedimento che ha condotto ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: GraveLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: Grave ... tg24.sky.it

Famiglia nel bosco, perizia affidata alla psicologa che insultava la coppia. Interviene la Garante L’autorità regionale per la tutela dell’Infanzia e dell’adolescenza, Alessandra de Febis: «Fatto di estrema gravità» Ci mancava solo questa: la psicologa che affianc - facebook.com facebook

Finisce nella bufera la psicologa che sta assistendo la consulente tecnica d'ufficio nei test psicologici sulla 'famiglia del bosco'. Secondo quanto denunciato oggi dallo psicologo di parte, Tonino Cantelmi - citando un articolo del quotidiano La Verità -, la profes x.com