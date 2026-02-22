Famiglia nel bosco i legali | La valutazione dei genitori è andata bene

La valutazione psicodiagnostica sui genitori della famiglia nel bosco si è conclusa con esiti positivi, dopo un’attenta analisi condotta dagli esperti. La causa principale è stata la richiesta di chiarimenti sulla loro capacità di prendersi cura dei figli. Durante l’esame, i genitori hanno risposto alle domande fornendo dettagli sulla loro quotidianità e sulle relazioni familiari. I professionisti hanno espresso soddisfazione per il comportamento dimostrato durante l’iter. La situazione ora sarà monitorata nelle prossime settimane.

Conclusa la perizia psicodiagnostica disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il 6 e 7 marzo gli esami sui tre figli a Vasto Si è conclusa la valutazione psicodiagnostica sui genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, nel Chietino. A riferirlo è l’agenzia LaPresse, che riporta le dichiarazioni dell’avvocato Danila Solinas, legale della coppia insieme al collega Marco Femminella. «È andata bene, ma non posso entrare nel merito», ha dichiarato Solinas a LaPresse, facendo riferimento alla perizia svolta dalla consulente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, la psichiatra Simona Ceccoli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, i legali: “Valutazione dei genitori è andata bene”I legali dei genitori di Palmoli affermano che la valutazione svolta è stata positiva, anche se non entrano nei dettagli.

Famiglia nel bosco, l'allontanamento dei figli dai genitori era necessario? I legali: «Criteri emergenza mancati». Cosa è emersoL'allontanamento dei figli dalla famiglia che vive nel bosco di Palmoli ha suscitato discussioni sulla necessità di tale intervento.

Famiglia nel bosco, la relazione. «C'è un trauma da sradicamento per i bimbi, mettiamo la parola fine a questa sofferenza»PALMOLI - Catherine e Nathan sono entrati ieri, come sempre, mano nella mano nello studio all'Aquila della Ctu, la psichiatra Simona Ceccoli, per svolgere gli ultimi test psicologici ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, Garante chiede di restituire i bimbi ai genitori e Nathan spera di tornare tutti insiemeIl Garante dell'infanzia ha chiesto che i bambini della famiglia nel bosco possano tornare con i genitori, che negli ultimi giorni hanno parlato alla stampa ... virgilio.it

L’avvocato della famiglia nel bosco, prigioniera del Tribunale perché non potrebbe nemmeno tornare in Australia con i figli, lamenta la «violazione della privacy» dei bimbi: «La struttura esclude persino la nonna ottantenne ma apre le porte alla Rai». - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco: un accanimento orrendo. Tra le altre cose, invitano la madre Catherine a spiegare i motivi per cui non condivide il comportamento delle istituzioni nei confronti della sua famiglia, poi usano le sue parole per dimostrare che è ostile! In realtà x.com