famiglia del bosco bufera sulla psicologa

Una psicologa ha pubblicato sui social commenti molto duri contro la famiglia del bosco, provocando reazioni di sdegno. La causa sembra essere un diverbio legato a questioni di tutela ambientale e rapporti con la comunità locale. Le sue parole hanno suscitato un acceso dibattito tra residenti e attivisti, mentre alcuni chiedono chiarimenti sulle sue intenzioni. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica e a generare tensioni nella zona.

PESCARA, 22 FEB – Finisce nella bufera la psicologa che sta assistendo la consulente tecnica d’ufficio nei test psicologici sulla ‘famiglia del bosco’. Secondo quanto denunciato oggi dallo psicologo di parte, Tonino Cantelmi – citando un articolo del quotidiano La Verità -, la professionista “ha commesso un grave errore deontologico, cioè ha condiviso in passato dichiarazioni pubbliche sui social gravissime contro la famiglia del bosco e poi ha accettato di essere colei che deve valutarla attraverso i test”. “Faccio un appello – dice all’ANSA -: noi siamo disponibili a collaborare, con l’assistente sociale, con la psicologa dei test, con la Ctu purché si abbia davvero a cuore il bene supremo di questi bimbi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Famiglia nel bosco, genitori attaccano psicologa "giovane e inesperta" per i test sulla coppia: la replica

Famiglia del bosco, dall'Australia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, pronta a sostenerla

L’avvocato della famiglia nel bosco, prigioniera del Tribunale perché non potrebbe nemmeno tornare in Australia con i figli, lamenta la «violazione della privacy» dei bimbi: «La struttura esclude persino la nonna ottantenne ma apre le porte alla Rai». - facebook.com facebook