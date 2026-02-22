Famalicão-Casa Pia lunedì 23 febbraio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe nel posticipo?
Famalicão e Casa Pia si sfidano lunedì 23 febbraio alle 21:15, perché entrambe vogliono migliorare la posizione in classifica. La partita si svolge a causa della necessità di completare il turno numero 23 di Primeira Liga. Famalicão punta a ottenere punti davanti al proprio pubblico, mentre Casa Pia cerca una vittoria per salire in graduatoria. Entrambe le squadre cercano di segnare, rendendo il posticipo imprevedibile. La partita promette emozioni fino all’ultimo minuto.
Lunedì notte ci sarà l’ultima partita del turno numero 23 di Primeira Liga e vedrà lo scontro tra Famalicão e Casa Pia. I padroni di casa sono settimi in classifica e sono reduci da una prova molto solida ma infine sfortunata al Josè Alvalade: il gol di Bragança nell’ultimo tratto di gara ha spezzato i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Famalicão-Casa Pia (lunedì 23 febbraio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude all’Estadio MunicipalFamalicão ha annunciato la formazione ufficiale prima della partita contro Casa Pia, che si gioca lunedì alle 21:15 all’Estadio Municipal.
