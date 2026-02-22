Famalicão-Casa Pia lunedì 23 febbraio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude all’Estadio Municipal

Famalicão ha annunciato la formazione ufficiale prima della partita contro Casa Pia, che si gioca lunedì alle 21:15 all’Estadio Municipal. La sfida chiude il turno 23 di Primeira Liga e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in corsa per migliorare la posizione in classifica. I tifosi aspettano con interesse questa partita, che potrebbe incidere sulla corsa alle zone alte e basse del campionato. Le due squadre cercano punti fondamentali per la classifica.

Lunedì notte ci sarà l’ultima partita del turno numero 23 di Primeira Liga e vedrà lo scontro tra Famalicão e Casa Pia. I padroni di casa sono settimi in classifica e sono reduci da una prova molto solida ma infine sfortunata al Josè Alvalade: il gol di Bragança nell’ultimo tratto di gara ha spezzato i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

