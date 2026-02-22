Falconara palazzina in fiamme | abitazione inagibile evacuati senza

Un incendio in una palazzina di Falconara ha causato danni ingenti all’edificio e reso inagibile l’abitazione. Le fiamme sono divampate questa mattina in via Liguria, costringendo gli abitanti a lasciare le case in fretta. Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento il rogo e avviato i controlli sulle strutture. Nessun ferito, ma gli inquilini sono ancora senza una sistemazione temporanea. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Falconara, paura in via Liguria: incendio in palazzina, l’abitazione dichiarata inagibile. Un incendio ha scoppiato questa mattina in una palazzina di quattro piani a Falconara Marittima, in via Liguria, generando comprensibile allarme tra i residenti. L’intervento dei vigili del fuoco di Ancona ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando fortunatamente feriti, ma rendendo necessario dichiarare inagibile l’abitazione coinvolta fino al completamento dei lavori di ripristino. La dinamica dell’evento è ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. La giornata a Falconara Marittima è iniziata con una segnalazione che ha mobilitato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco poco dopo le 9:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Esplosione nella notte a Napoli, palazzina inagibile: evacuati 13 residenti#Napoli-Generale-D’Ambrosio || Una forte esplosione ha scosso la notte a Napoli, in via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena.

Incendio in una palazzina di quattro piani, fiamme e fumo nell'abitazione: scattano i soccorsiUn incendio in una palazzina di quattro piani ha provocato fumo e fiamme nell’appartamento al secondo piano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Ancona, incendio al primo piano di una palazzina a FalconaraI Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata ... centropagina.it

Incendio in palazzo di quattro piani a Falconara, non fruibile un'abitazione(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 22 FEB - Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro piani in via Liguria a Falconara Marittima (Ancona): l'abitazione interessa ... msn.com

NUOVA PROPOSTA – Falconara marittima zona riservata Ci sono case che ti conquistano per la luce… e altre per lo spazio esterno. Questa ha entrambe le cose. A Falconara Marittima, in contesto tranquillo e lontano dal traffico, proponiamo appartam - facebook.com facebook