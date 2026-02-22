falconara incendio in una palazzina di quattro piani

Un incendio in una palazzina di quattro piani a Falconara ha causato l’intervento di due autobotti e un’autoscala per spegnere le fiamme. Le squadre di emergenza sono arrivate rapidamente sul luogo, mentre le forze dell’ordine hanno assicurato l’area e assistito i residenti. Il rogo ha provocato danni agli appartamenti e ha costretto l’evacuazione di alcuni inquilini. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro piani in via Liguria a Falconara Marittima (Ancona): l'abitazione interessata dalle fiamme non sarà fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ma non si registrano persone ferite o intossicate. Intorno alle nove sono intervenuti i vigili del fuoco: la squadra di Ancona è arrivata sul post intervenuta con due autobotti e un'autoscala, ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza dell'area interessata. Sul posto sono presenti anche le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

