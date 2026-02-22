Faenza Shock | Virtus Roma KO 4 vittorie di fila e rimbalzo storico!

La vittoria della Tema Sinergie contro la Virtus Roma ha sorpreso il mondo della pallacanestro, causando un grande cambiamento nella classifica di Serie B. La squadra ospite ha dominato il match, superando la capolista con un punteggio netto e dimostrando grande determinazione. Questa vittoria segna il quarto risultato positivo consecutivo per la Tema Sinergie, che ora guadagna terreno in classifica. I tifosi assistono a un episodio che potrebbe influenzare la stagione.

Tema Sinergie Faenza - Virtus GVM Roma 72-74, l'intervista di Raffaele Romano

