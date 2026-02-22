Faenza perde il tocco poetico di Rommèl | scompare a 78 anni il pittore Romeo Capalti

Romeo Capalti, noto come “Rommèl”, è morto a 78 anni per complicazioni legate a una malattia. La sua scomparsa colpisce la comunità di Faenza, dove ha dedicato la vita alla pittura e alla creazione di opere che catturano l’anima dei paesaggi locali. Nei suoi quadri, ha spesso rappresentato scorci cittadini e momenti di vita quotidiana. La città si prepara a ricordarlo con una mostra dedicata alle sue opere più significative.

Dalle figure angelicate ai paesaggi dell'anima, il ricordo di un protagonista della cultura manfreda. Lunedì il funerale Faenza saluta Romeo Capalti, "Rommèl", un artista che ha saputo trasformare la realtà in emozione. "Si è spento a 78 anni, lasciando un segno profondo nella nostra comunità - scrivono i cittadini -. Pittore figurativo dalla sensibilità rara, Romeo sapeva raccontare volti, corpi nudi, paesaggi e ricordi con una forza poetica che univa tecnica e introspezione. Le sue figure, sensuali o angelicate, i suoi colori ampi e vibranti, la sua capacità di rendere sogni e pensieri hanno accompagnato generazioni di appassionati".