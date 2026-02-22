Fabio Galli morto a Pennabilli in provincia di Rimini in un trekking ritrovato il 36enne escursionista

Fabio Galli, 36 anni di Rimini, è stato trovato privo di vita in un sentiero di Pennabilli, dopo essere scomparso durante un'escursione in solitaria. La sua assenza aveva allertato amici e familiari, che avevano avviato le ricerche. Le operazioni di soccorso si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo in una zona difficile da raggiungere, a causa delle condizioni del terreno. La causa della morte resta da accertare.

È stato ritrovato morto in un crepaccio a Pennabilli, Fabio Galli, scomparso durante un’escursione in solitaria. Il 36enne di Rimini, grande appassionato di trekking, si era inoltrato in una zona impervia sull’Appennino romagnolo, ma aveva fatto perdere le sue tracce. Il suo corpo senza vita è stato scoperto nella zona del fosso di Canaiolo dopo ore di ricerche. La scomparsa di Fabio Galli Galli era arrivato a Pennabilli, in provincia di Rimini, nella mattinata di sabato 21 febbraio, per un trekking in solitaria attorno al piccolo paese dell’Alta Valmarecchia. Le ultime notizie del 36enne risalivano alle 12, quando avrebbe mandato gli ultimi messaggi via WhatsApp. 🔗 Leggi su Virgilio.it La tragedia di Fabio, escursionista di 36 anni trovato morto a Pennabilli: fatale una caduta nel fosso CanaioloFabio Galli, escursionista di 36 anni, è morto a causa di una caduta nel fosso Canaiolo, dopo aver perso l’equilibrio durante un'escursione tra Pennabilli e Carpegna. Escursionista di 36 anni trovato morto a Pennabilli: fatale una caduta nel fosso CanaioloUn escursionista di 36 anni è stato trovato morto nel fosso Canaiolo dopo aver subito una caduta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fabio De Luigi torna in teatro e chiude il tour a Rimini. Rimini, l'escursionista Fabio Galli morto a 36 anni nella caduta in un canalone: «Gli ultimi messaggi, poi non ha più risposto»Esperto e appassionato di trekking, è morto per un incidente a Pennabilli, nell'Appennino romagnolo. Le ricerche in tutto il paese: individuato grazie al visore termico, il corpo è stato recuperato so ... corrieredibologna.corriere.it Incidente in montagna, escursionista trovato morto nei boschi del RimineseIl corpo di Fabio Galli, 36 anni, residente a Rimini, è stato individuato in un'area impervia nei pressi di Pennabilli, lungo i sentieri della Valmarecchia, dove si era avventurato nella mattinata di ... tg24.sky.it Rimini, l'escursionista Fabio Galli morto a 36 anni nella caduta in un canalone: «Gli ultimi messaggi, poi non ha più risposto» x.com