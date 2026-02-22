Ex Scalo Merci Guerra | Tutte le persone sistemate con dignità

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha spiegato che le persone sistemate nell’ex Scalo Merci sono state accolte con dignità, dopo le opere di bonifica e riqualificazione dell’area. La decisione di intervenire deriva dalla necessità di migliorare le condizioni di vita e di garantire sicurezza. L’intervento ha coinvolto anche servizi sociali e volontari, che hanno assistito gli abitanti durante il trasferimento. La questione ha suscitato discussioni tra i cittadini, mentre l’amministrazione prosegue con il progetto di riqualificazione.

