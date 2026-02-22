Ex Borsa cantiere al rush finale Nuova scuola pronta entro maggio

Il cantiere dell’ex Borsa ha raggiunto le ultime fasi di lavoro, poiché i muratori installano gli ultimi dettagli prima della consegna. La costruzione della nuova scuola, che ospiterà circa 300 studenti, si avvicina alla conclusione, con i operai che completano gli interni e gli impianti. La struttura sarà pronta entro maggio, permettendo di avviare le prime lezioni nel prossimo anno scolastico. La città aspetta con entusiasmo l’apertura della nuova struttura.

Prosegue senza sosta il cantiere dell'ex Borsa, mentre il corpo da destinare alla scuola si prepara a essere inaugurato in primavera. Dopo la posa delle otto capriate settecentesche che sorreggono il tetto – restaurate secondo le indicazioni della Soprintendenza – l'intervento al gioiello architettonico incastonato tra le vie Boccaccio e Regina Margherita è entrato nella fase più delicata, quella degli interni. Al piano terra si lavora alle tubazioni impiantistiche sotto i pavimenti, mentre nel corpo centrale è stata completata la posa dei solai. Al secondo piano avanzano i controsoffitti, lasciando però a vista parte della struttura lignea originale, scelta per valorizzarne il pregio.