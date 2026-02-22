Everton-Manchester United lunedì 23 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte nel Monday Night

Il Manchester United ha pareggiato contro il West Ham dopo aver subito un gol di Benjamin Sesko al 96°, interrompendo la serie di vittorie consecutive. La causa risiede nella resistenza dei londinesi, che hanno sfruttato le occasioni create durante la partita, nonostante il dominio dei Red Devils nel possesso palla. La partita si è decisa negli ultimi secondi, lasciando i tifosi in attesa di analizzare le prossime mosse delle due squadre.

Everton-Manchester United (lunedì 23 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nel “Monday Night”Everton e Manchester United si sfidano lunedì 23 febbraio 2026 alle 21:00, dopo che il pareggio del Red Devils contro il West Ham ha interrotto la loro serie di vittorie consecutive.

Everton-Manchester United (lunedì 23 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiEverton ha ottenuto un pareggio contro il Manchester United dopo un gol di Benjamin Sesko al 96°, che ha fermato la serie di vittorie dei Red Devils.

