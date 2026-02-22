Estrazioni del Lotto di sabato 21 febbraio 2026 | la ruota di Napoli

La ruota di Napoli ha estratto i numeri 56, 65, 71, 7 e 12, causando entusiasmo tra i giocatori locali. Questi numeri sono stati annunciati alle ore 20:00 di sabato 21 febbraio 2026, dopo un’estrazione che ha attirato molte persone in sala. Tra le altre ruote, Bari ha estratto 72, 63, 35, 12 e 1, mentre Cagliari ha visto uscire 2, 31, 1, 53 e 10. La serata si conclude con un forte interesse per i numeri estratti.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 21 febbraio 2026:56 - 65 - 71 - 7 - 12I numeri estratti su tutte le ruoteBari: 72 – 63 – 35 – 12 – 1Cagliari: 2 – 31 – 1 – 53 – 10Firenze: 30 – 35 – 5 – 87 – 42Genova: 74 – 32 – 43 – 68 – 80Milano: 39 – 6 – 64 –.