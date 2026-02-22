Estorsione di gruppo ai danni di un coetaneo | due giovani denunciati tre ancora ricercati

Due giovani di Udine sono stati denunciati per aver sottratto il cellulare a un coetaneo e poi restituito solo in cambio dello zaino. La rapina di gruppo si è verificata davanti a una scuola, dove i ragazzi hanno minacciato la vittima per ottenere il bottino. Tre altri ragazzi sono ancora ricercati, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare sull’intera vicenda. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e stanno cercando di identificare tutti i coinvolti.

L'episodio si è verificato in Piazzale Rita Levi Montalcini. In cinque avrebbero obbligato un coetaneo a consegnare il proprio cellulare, chiedendo poi in cambio della restituzione dello smartphone, lo zaino. Due dei cinque responsabili sono stati rintracciati e denunciati dai Carabinieri. Indagini ancora in corso per identificare gli altri tre Hanno sottratto il cellulare a un coetaneo e lo hanno restituito solo in cambio dello zaino. Per questo due giovani residenti in provincia di Udine sono stati denunciati per estorsione dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri tre componenti del gruppo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

VIDEO | Furti ai danni di un impianto carburanti e di un bar: denunciati due giovaniDue giovani di 25 e 28 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Gravina di Catania per furto aggravato e ricettazione.

In fuga sull'auto a noleggio senza patente: denunciati due giovani per la truffa ai danni di un'anzianaDue giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Marsciano dopo aver tentato di scappare a bordo di un'auto noleggiata senza patente, in un episodio che ha coinvolto un'anziana vittima.

