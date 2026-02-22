Il prezioso arazzo fiammingo “Ester presentata ad Assuero” è stato trasferito dal Museo Poldi Pezzoli a una mostra temporanea. Realizzato tra il 1490 e il 1510 a Bruxelles, il pezzo raffigura una scena biblica ricca di dettagli. La decisione di spostarlo deriva dalla volontà di valorizzare le opere storiche in un contesto dedicato alla memoria della deportazione italiana. L’esposizione rimane aperta fino al 26 aprile, attirando appassionati e visitatori.

Il prezioso arazzo fiammingo “Ester presentata ad Assuero“, realizzato a Bruxelles fra il 1490 e il 1510, lascia il Poldi Pezzoli per approdare, in mostra, dal 26 febbraio al 26 aprile in uno dei luoghi simbolo della memoria della deportazione italiana. Un modo per attivare una riflessione su identita, potere e responsabilità. L’esposizione, a cura di Marco Vigevani, unisce all’arazzo quattro video interviste che lo raccontano da prospettive diverse: Maria Taboga racconta le tecniche tessili e il linguaggio figurativo dell’opera che narra una parte della vicenda di Ester, protagonista dell’omonimo libro della Bibbia che salva il suo popolo, quello degli ebrei, intercedendo con il re Assuero; il rabbino capo di Milano rav Alfonso Arbib analizza il significato religioso dell’opera, Simona Segre Reinach parla della veste e del suo valore simbolico mentre Giovanni Battista Lanfranchi analizza il contesto storico e le pratiche di corte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Oltre 200 opere dedicata al Barocco: presentata la mostra ai Musei San Domenico di ForlìOggi, al Musei San Domenico di Forlì, è stata inaugurata la mostra ‘Barocco - Il Gran Teatro delle Idee’, che raccoglie oltre 200 opere d’arte.

Leggi anche: Perché Emma non si è presentata ad "Affari Tuoi". La verità dietro al 'no' a De Martino (video)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ester presentata ad Assuero. Arazzo in mostra al Memoriale; Passaggi d’Arte: il Museo Poldi Pezzoli porta una delle sue opere più pregiate al Memoriale della Shoah; Al Memoriale della Shoah in mostra un arazzo del museo Poldi Pezzoli; Museo Poldi Pezzoli Archivi.

Al Memoriale della Shoah in mostra un arazzo del museo Poldi PezzoliIl prezioso arazzo rinascimentale 'Ester presentata ad Assuero', realizzato a Bruxelles fra il 1490 e il 1510 e conservato al museo Poldi Pezzoli di Milano, è al centro della mostra 'Passaggi d'arte' ... ansa.it

PASSAGGI D'ARTE: nuova mostra al Memoriale Dal 26 febbraio al 26 aprile il prezioso arazzo fiammingo proveniente dal Museo Poldi Pezzoli "Ester presentata ad Assuero" sarà ospite del Memoriale,. Tessuto a Bruxelles tra 1400 e 1500 in lana, seta e fili m - facebook.com facebook