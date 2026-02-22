Un’esplosione causata da una fuga di gas dalla stufa ha provocato la morte di un uomo di 54 anni a Corteno Golgi. La vicenda si è verificata nel garage della famiglia, dove l’uomo si trovava mentre tentava di sistemare l’apparecchio. La deflagrazione ha causato danni considerevoli all’ambiente circostante e ha coinvolto anche altri membri della famiglia, che sono riusciti a mettersi in salvo. La scena è stata presa d’assalto dalle forze dell’ordine.

Un sabato finito in tragedia a Corteno Golgi, in alta Valle Camonica, a poca distanza dal confine con la Valtellina. Sergio Lippi, 54 anni, originario del paese ma da tempo residente a Lugano, in Svizzera, ha perso la vita in seguito a un’esplosione avvenuta all’interno della sua abitazione di via Paolo VI. Per pura fortuna il figlio adolescente, che era con lui, non ha riportato ferite. Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi dei Vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Breno e del Comando Provinciale di Brescia con gli esperti della scientifica, l’esplosione sarebbe stata provocata dal malfunzionamento di una stufa a legna che avrebbe provocato una forte deflagrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Esplosione in casa a Corteno Golgi: muore a 54 anni l’imprenditore Sergio LippiUn’esplosione ha provocato la morte di Sergio Lippi, 54 anni, a Corteno Golgi.

Esplosione in una palazzina in Germania: muore una coppia siciliana e il figlio di 6 anniUn’esplosione, presumibilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo di una palazzina in Germania, causando la morte di una coppia siciliana e del loro figlio di sei anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Esplosione dalla stufa. Muore a 54 anni figlio salvo nel garage; Brescia, dramma a Corteno Golgi: imprenditore apre la porta e muore a causa dell'esplosione di una stufa a legna; Esplosione in casa, un morto nel Bresciano: la stufa a legna era difettosa; Corteno Golgi, scoppia la stufa a legna, muore 55enne.

Esplode una stufa in casa: muore un uomo di 54 anniUn tragico incidente domestico ha sconvolto la comunità di Corteno Golgi, nel Bresciano, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita all'interno della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, ... zoom24.it

Tragedia a Corteno Golgi: la stufa a legna scoppia, muore un uomoUn uomo di 54 anni è morto a seguito di un'esplosione avvenuta all'interno della propria abitazione di via Paolo VI ... giornaledibrescia.it

Imprenditore apre la porta di casa e muore a causa dell'esplosione di una stufa a legna x.com

Esplosione in casa, ustionato un 35enne: è gravissimo. La causa sarebbe una stufa a gas - facebook.com facebook