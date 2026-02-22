Esce di strada e finisce a ruote all’aria

Un’auto esce improvvisamente dalla carreggiata e si capovolge, finendo a ruote all’aria. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata durante la guida, che ha provocato il violento incidente. La vettura si è ribaltata in modo spettacolare, bloccando momentaneamente il traffico sulla strada della Valle di Anterselva. Fortunatamente, il conducente ha riportato ferite lievi e ha potuto uscire da solo dall’abitacolo. La polizia sta ancora indagando sulle dinamiche del sinistro.

La macchina che esce dalla carreggiata, si capovolge e finisce a ruote all'aria. È stato un sabato sera preoccupante quello di ieri, 21 febbraio 2026, per il conducente di un'automobile in corsa lungo la strada della Valle di Anterselva. Ancora non si conoscono con esattezza i dettagli della dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni il conducente – la cui identità e le cui condizioni di salute non sono ancora state rese note – è uscito di strada e il mezzo si è ribaltato sulla neve. L'allarme è scattato attorno alle 19:35 e immediatamente sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco volontari di Anterselva di Sotto, i colleghi di Anterselva di Mezzo assieme a quelli di Monguelfo e di Valdaora di Mezzo.

Carambola in A14, scontro col tir: un furgone finisce "ruote all'aria" fuori strada

