Escalation di violenza all' Aurelio | Cornelia terra dei Maranza

La circonvallazione Cornelia e il quartiere Aurelio, vicino al centro di Roma, sono diventati teatro di violenze crescenti. La causa risiede nell'azione di un gruppo di nordafricani, chiamati “Maranza”, che da due anni gestiscono il territorio. Le tensioni tra gli abitanti e i membri del gruppo sono aumentate, portando a frequenti episodi di intimidazioni e scontri. La situazione ha spinto molti residenti a limitare le uscite serali, cercando di evitare i pericoli.

AGI - Circonvallazione Cornelia e, più in generale, il quartiere Aurelio a pochi passi dal centro storico di Roma, sono una zona all'apparenza tranquilla che, da due anni a questa parte, è diventata "terra" dei cosiddetti " Maranza ", un gruppo di nordafricani che ha preso il controllo del territorio costringendo gli abitanti a un vero e proprio coprifuoco. Dopo le 18, infatti, la gente è costretta a ritirarsi in casa: le donne hanno paura a uscire, i bambini vengono tenuti al sicuro. Lo spaccio di droga a cielo aperto documentato da un'inchiesta di Lorenzo Nicolini su Roma Today e le rapine ai danni dei cittadini in attesa del bus sono all'ordine del giorno.