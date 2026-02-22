Erosione recinzioni delle abitazioni crollate al lido | La situazione potrebbe aggravarsi Ecco l’ordinanza

L’erosione ha causato il crollo delle recinzioni di tre villette sul lungomare di Latina, mettendo a rischio le abitazioni vicine. Il fenomeno si è intensificato a causa delle onde e dei venti forti, che hanno indebolito le strutture. Le autorità monitorano attentamente la zona, preoccupate che i danni possano aumentare con le prossime mareggiate. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati. Le famiglie interessate attendono risposte concrete.

Il provvedimento firmato dalla sindaca Matilde Celentano. La situazione attentamente monitorata da parte dell'amministrazione. Attivato anche il Coc E' tenuta sotto stretta osservazione la situazione sul lungomare di Latina dove a causa dell'erosione sono crollate le recinzioni di tre villette. Ci sono stati ieri i sopralluoghi che hanno accettato il cedimento delle strutture verso l'arenile, e i vigili del fuoco, nel loro fonogramma, hanno intimato non solo l'effettuazione delle opere di risanamento dei muretti, ma anche l'interdizione all'utilizzo delle aree di pertinenza delle villette, e al passaggio sulla spiaggia nelle vicinanze.