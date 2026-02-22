Ermal Meta e la malattia che gli ha cambiato la vita | il retroscena prima di Sanremo 2026

Ermal Meta ha affrontato una grave malattia che ha cambiato profondamente la sua vita. La causa è stata una diagnosi difficile che lo ha costretto a rallentare i suoi impegni e rivedere le priorità. Durante il percorso, ha trovato forza nella musica e nel supporto della famiglia. Ora si prepara per il suo ritorno a Sanremo 2026, portando con sé una nuova energia e una storia di rinascita. La sua esperienza influisce sul suo modo di scrivere e interpretare.

Il ritorno di Ermal Meta al Festival di Sanremo 2026 segna una nuova fase della sua carriera e del suo percorso personale. Con il brano "Stella stellina", il cantautore sceglie di portare sul palco dell'Ariston una canzone intensa, che racconta la storia di una bambina palestinese senza nome, vittima della guerra, osservata attraverso lo sguardo di un uomo che si ritrova tra le mani la sua bambola. Dietro questo ritorno, però, c'è anche un capitolo delicato della sua vita, legato a un problema di salute che lo ha profondamente segnato. L'episodio del 2022 e il racconto sui social. Nel 2022 Ermal Meta aveva condiviso con i suoi follower un momento difficile.