Ercolano svela i segreti del restauro | visite uniche nei cantieri

Il Parco Archeologico di Ercolano invita i visitatori a scoprire i cantieri di restauro, dopo che un importante intervento ha migliorato la stabilità delle strutture antiche. I lavori, iniziati per preservare le mura danneggiate dall’umidità, permettono ora di esplorare aree normalmente chiuse al pubblico. Le visite guidate offrono un’occasione unica per osservare da vicino le tecniche di conservazione e i progressi fatti nel recupero del sito. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di archeologia.

Il Parco Archeologico di Ercolano apre le porte ai visitatori speciali, offrendo uno sguardo inedito sul lavoro di conservazione e restauro che si svolge quotidianamente nel cuore del sito. L’iniziativa, denominata Close-up Cantieri 2026, prevede visite guidate a giovedì alterni, a partire dal 26 febbraio e proseguendo fino al 21 maggio, con turni in italiano e inglese per accogliere un pubblico internazionale. L’obiettivo è trasformare il cantiere in un laboratorio di condivisione e consapevolezza, svelando i segreti e le sfide della tutela del patrimonio archeologico. Un’occasione unica per comprendere la complessità del lavoro che sostiene la conservazione e la valorizzazione di uno dei siti archeologici più significativi del Mediterraneo si presenta con l’ottava edizione di Close-up Cantieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Immaginario scientifico svela i segreti del ghiaccio e della neveL’Immaginario Scientifico di Pordenone presenta un evento dedicato al ghiaccio e alla neve.

La scienza italiana svela i segreti del cuore sott’acquaLa ricerca italiana svela come il cuore reagisce sott’acqua.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Snapchat e il Louvre: la realtà aumentata svela i segreti dei capolavori; L’INGV svela i segreti dei vulcani di fango con dati mai visti prima.

TechCrunch svela i segreti per un pitch perfetto: come attrarre i Venture CapitalistJyoti Bansal sintetizza le aspettative degli investitori in tre domande chiave: il mercato è sufficientemente ampio? Serve un'idea con il potenziale per diventare una grande azienda. Siete il team ... it.blastingnews.com

La domanda è: oggi che maschera indossi Questo affresco, trovato ad Ercolano - Parco Archeologico e oggi al Museo Archeologico di Napoli di Napoli, mostra un giovane con una semi-maschera e una citarista. E no, non è un costume casuale. È teatro. N - facebook.com facebook