La pubblicazione di file segreti su Epstein rivela dettagli sconvolgenti su morti sospette e abusi. La causa di questa riapertura delle indagini deriva dalla scoperta di documenti nascosti che collegano ex collaboratori e vittime. In questi file si trovano testimonianze inedite e prove che rafforzano i sospetti di comportamenti criminali. La vicenda continua a far discutere, mentre le autorità approfondiscono le nuove rivelazioni.

C’è una parola che ricorre insistentemente e rende il caso Epstein, se possibile, ancora più scabroso: morte. È stato lo stesso Dipartimento della Giustizia statunitense a dichiarare che le scene di «morte e abusi fisici» sono state censurate nella pubblicazione dei file. Il ministero, per la verità, ha soltanto seguito il dettato dell’Epstein files transparency act, che oltre a ordinare la desecretazione dei documenti ha fissato anche i criteri in base a cui farlo. Se si è giunti a specificarne uno simile, ci deve essere stato un motivo. Tanto più che le foto del corpo di Jeffrey Epstein apparentemente senza vita, la mattina del 10 agosto 2019, sono state diffuse. 🔗 Leggi su Panorama.it

Epstein: i file segreti rivelano abusi, potere e un miliardoI file segreti su Jeffrey Epstein mostrano come il finanziere abbia usato il suo potere per coprire abusi su minori, alimentando uno scandalo globale.

Omicidi misteriosi intorno a Epstein. Riaperte le indagini sullo Zorro ranchLa Procura del New Mexico ha deciso di riaprire le indagini sui misteriosi omicidi avvenuti attorno allo Zorro Ranch.

Epstein Files: l’impero fatto di soldi, ricatti e abusi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Epstein shock: file segreti su morti e abusi, indagini riaperte; Epstein files, Andrea rilasciato in serata. Trump lo difende: una vergogna il suo arresto; Punch, il piccolo macaco abbandonato dalla madre che ha trovato conforto in un peluche; Trump pronto a divulgare tutte le informazioni su Ufo e vita extraterrestri, la reazione.

Epstein shock: file segreti su morti e abusi, indagini riaperteDai documenti desecretati alle accuse sullo Zorro Ranch fino al caso irrisolto di Sandringham: nuove rivelazioni riaccendono il caso Jeffrey Epstein e spingono le autorità a riaprire le indagini. panorama.it

I segreti negli Epstein Files: cosa nascondono i documenti censuratiAl centro dell’inchiesta ci sono i cosiddetti redacted files: documenti diffusi con ampie censure che, secondo parlamentari di entrambi i partiti e le stesse vittime, avrebbero protetto i nomi dei ... la7.it

#TG2000 - Caso #Epstein, il risveglio di #Londra dopo lo shock per arresto #Andrea #20febbraio #EpsteinFiles #Andrew #ReCarlo #KingCharles #RoyalFamily #TV2000 @tg2000it x.com

#Cronaca Regno Unito sotto shock: arrestato l’ex principe Andrea per abuso d’ufficio. L’ombra del caso Epstein - facebook.com facebook