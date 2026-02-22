Elezioni provinciali caos nel centrodestra | si prova a convincere Marchionna mentre i socialisti attaccano Pomes

Il centrodestra affronta una crisi dopo che il Movimento 5 Stelle ha ritirato la candidatura di Giovanni Barletta, il sindaco di Villa Castelli. La decisione ha causato confusione tra i partiti, che cercano di convincere Marchionna a prendere il suo posto. I socialisti, invece, criticano Pomes, alimentando le tensioni all’interno dell’alleanza. La situazione crea incertezza sulla lista ufficiale per le prossime elezioni provinciali. Le trattative continuano senza una soluzione definitiva.

È caos all’interno del centrodestra dopo l’annuncio, da parte del Movimento 5 Stelle, del ritiro della candidatura del sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta, unico nome alternativo al candidato del centrosinistra Angelo Pomes. Fino a poche ore prima del terremoto, causato dal rischio di ripercussioni regionali e nazionali della linea seguita in provincia di Brindisi dal M5S, anche Forza Italia e Fratelli d’Italia erano propensi a sostenere la candidatura civica e “trasversale” di Barletta. Il terremoto dopo il passo indietro Del resto, era stato proprio il coordinatore regionale del Movimento, l’onorevole Leonardo Donno, a spiegare che il progetto alla base della candidatura di Barletta aveva lo scopo di «contribuire a dare una svolta a questa provincia, che necessita di una rappresentanza trasversale per portare le problematiche del territorio a livello regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

