Elezioni Il futuro inizia adesso | Marino presenta il suo progetto per la città

Raffaele Marino presenta il suo progetto per la città dopo aver raccolto il sostegno di molti cittadini a Trentola Ducenta. La serata in piazza Marconi ha visto un grande pubblico interessato alle sue proposte di sviluppo locale. Marino ha spiegato come intende migliorare i servizi pubblici e investire nel decoro urbano. La partecipazione attiva ha dimostrato l’interesse della comunità per il futuro del territorio. La discussione prosegue con nuove iniziative in programma.

L'architetto ha il sostegno del consigliere regionale Villano ma per ora non si sbilancia: "Io candidato sindaco? Sono a disposizione per la mia comunità" Sala piena in piazza Marconi, ieri sera (sabato 21 febbraio), a Trentola Ducenta. E’ stato inaugurato un nuovo spazio in cui poter parlare e discutere di politica reale per il territorio in vista delle elezioni comunali di maggio e che ha come leader Raffaele Marino. “Puntiamo allo sviluppo industriale e commerciale di Trentola Ducenta, ma anche sugli spazi per costruire finalmente una isola Ecologica, un polo scolastico e, soprattutto, diamo la possibilità alle nostre imprese di aderire alla Zes. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Elezioni comunali. Marino compatta il tavolo del centrosinistra: “Ora una nuova fase per la città”In vista delle prossime elezioni comunali, Marino ha convocato un tavolo di confronto del centrosinistra, sottolineando l'importanza di affrontare i temi principali della città.

Mattarella in visita a Palazzo Marino: incontro con la città e confronto su progetti per il futuro urbanoIl presidente Sergio Mattarella ha visitato Milano e ha incontrato i rappresentanti della città.

