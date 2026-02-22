Elettrificazione delle banchine al Porto | prende forma la cabina in via Ligea

La costruzione della cabina elettrica in via Ligea nasce per migliorare l’efficienza energetica del porto. Il progetto prevede l’installazione di un grande scheletro in acciaio, che consentirà di collegare le banchine alle reti elettriche. Questa operazione mira a ridurre le emissioni di combustibili fossili e a rendere più sostenibile l’attività portuale. La struttura si sta rapidamente sviluppando, con i lavori che procedono secondo i piani stabiliti.

Prende forma lo scheletro in acciaio della grande cabina elettrica, con cui sarà possibile elettrificare tutte le banchine e i moli del porto commerciale, nel cantiere di via Ligea. L’intervento, come è noto, mira a dotare lo scalo portuale di un sistema in grado di alimentare le navi direttamente dalla rete elettrica, riducendo l’impatto ambientale e le emissioni durante le operazioni di ormeggio. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Via Ligea, avanti i lavori per la cabina elettrica: banchine del porto presto elettrificateProseguono i lavori in via Ligea per la realizzazione della cabina elettrica, un intervento di Terna ed Enel che mira a elettrificare le banchine e i moli del porto commerciale.

Salerno, avanzano i cantieri: elettrificazione delle banchine al porto e lavori nelle traverse del CorsoA Salerno i lavori proseguono senza sosta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fumi delle navi, Paroli: A giugno operativo il cold ironing. I passaggi che mancano; Firmato l’accordo per il terminal passeggeri al porto: investimento da 4,5 milioni di euro; Stati Generali ONTM 2026: alla Camera il confronto su Blue Economy e Mediterraneo energetico; Crocieristica europea a Madeira, confronto su porti, navi e turismo.

Elettrificazione banchine, primo test al porto di La SpeziaPrimo test al porto di La Spezia per l'elettrificazione delle banchine, il cosidetto cold ironing. Si tratta della fornitura di elettricità dalla rete alle navi ormeggiate, evitando l'uso del gruppo ... ansa.it

70 milioni per l'elettrificazione delle banchine del porto di Gioia TauroSbloccare 70 milioni di fondi europei per l'elettrificazione delle banchine del porto di Gioia Tauro. È l'obiettivo del Memorandum firmato oggi dal viceministro delle infrastrutture Rixi, e dal ... rainews.it

https://www.messaggeromarittimo.it/cold-ironing-assarmatori-decreto-mit-passo-decisivo-per-rendere-operativa-lelettrificazione-delle-banchine/ Il presidente Messina: “Passaggio fondamentale per far sì che l’elettrificazione delle banchine sia concretamente - facebook.com facebook