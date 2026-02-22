Elena Brandes vince la finale del concorso nazionale Bettinardi 2026

Elena Brandes ha vinto la finale del concorso Bettinardi 2026, organizzata al Milestone Live Club di Piacenza. La causa del successo deriva dalla sua interpretazione convincente davanti alla giuria, composta da esperti del settore. La competizione ha visto cinque giovani cantanti donne esibirsi con passione, dopo aver superato varie selezioni. La serata ha offerto uno spettacolo intenso, con le candidate che hanno mostrato il loro talento in modo diretto e coinvolgente.

Una serata di altissimo livello artistico, che ha confermato la vitalità e la qualità della nuova generazione del jazz italiano al femminile. La gara è stata particolarmente combattuta: la giuria, presieduta da Diana Torto, è rimasta riunita a lungo prima di proclamare i vincitori, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Elena Brandes, 25 anni, di Meolo (VE), che ha convinto in maniera trasversale su tutti gli elementi di valutazione – intonazione, qualità timbrica, capacità improvvisativa, presenza scenica e maturità interpretativa. Brandes ha affrontato con sicurezza e personalità brani tecnicamente molto complessi come E.

