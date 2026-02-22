Eileen Gu vince la medaglia d’oro aveva riso in faccia al giornalista insegnando a lui e a noi che cos’è lo sport

Eileen Gu ha conquistato l'oro nello sci freestyle a Cortina 2026, dopo aver scherzato con un giornalista per insegnargli cosa significa davvero lo sport. La 22enne ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nell'halfpipe, eseguendo evoluzioni spettacolari e mantenendo la sua posizione di leader mondiale. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici. La sua performance ha lasciato il pubblico senza fiato e ha ribadito il suo ruolo di protagonista in questa disciplina.

Alle Olimpiadi invernali di Milano?Cortina 2026, la 22enne Eileen Gu ha confermato la sua supremazia nello sci freestyle, difendendo il titolo olimpico nell’ halfpipe freeski, una delle tre specialità acrobatiche del freeski in cui gli atleti eseguono evoluzioni e trick sopra una grande U di neve. Con questa vittoria ha conquistato la sua terza medaglia in questo evento e la sesta complessiva ai Giochi. Lo racconta l’Athletic. Negli ultimi giorni, fuori dall’halfpipe, la sua figura è tornata al centro dell’attenzione dopo una conferenza stampa in cui ha reagito con una risata a una domanda di un giornalista che le chiedeva se i suoi due argenti alle prime gare di questi Giochi fossero “ due silvers guadagnati o due ori persi ”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La risata di Eileen Gu in faccia al giornalista seppellisce il nostro modo “ridicolo” di intendere lo sport (VIDEO)Eileen Gu ha sorriso bruscamente in faccia a un giornalista che le chiedeva di commentare i “due ori persi” alle Olimpiadi, che in realtà erano due argenti.

“Due ori persi? Prospettiva ridicola”: Eileen Gu scoppia a ridere in faccia a un giornalistaEileen Gu ha reagito con ironia dopo essere stata criticata per aver perso due ori.

