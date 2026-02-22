Economist | affitti inaccessibili quali città europee restano sostenibili?
Un rapporto dell’Economist evidenzia che, a causa degli affitti elevati, molte città europee risultano insostenibili per le persone con redditi medi. La ricerca mostra come il costo delle case in affitto sia aumentato rapidamente negli ultimi anni, rendendo difficile trovare soluzioni accessibili. In alcune aree, affittare una casa richiede più della metà di uno stipendio medio. La situazione colpisce soprattutto chi vive da solo e cerca una sistemazione economica.
TESTO di Monica Sozzi della Redazione del sito ASvis, Alleanza per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 10 febbraio 2026 Trovare una casa in affitto senza compromettere il proprio reddito è diventato un problema strutturale in gran parte d’Europa, soprattutto per chi vive da solo. Lo mostra il Carrie bradshaw index europeo, elaborato da The Economist, che confronta il costo medio degli affitti con i salari medi nelle principali città del Continente. Il risultato è netto: in tutti i centri analizzati, tranne otto, una persona con reddito medio fatica a permettersi un affitto sostenibile, definito come una spesa non superiore al 30% del reddito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Quali sono le città europee dove l’affitto è più conveniente per vivere da soliL’indice di The Economist, chiamato Carrie Bradshaw Index, misura quanto costa vivere da soli in diverse città europee.
Economist: affitti inaccessibili, quali città europee restano sostenibili?Secondo il Carrie bradshaw index dell’Economist, in quasi tutte le città europee un reddito medio non basta per sostenere un affitto. L’Italia fa eccezione solo in parte, mentre il divario tra affitti ... ansa.it
