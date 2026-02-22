Economist | affitti inaccessibili quali città europee restano sostenibili?

Un rapporto dell’Economist evidenzia che, a causa degli affitti elevati, molte città europee risultano insostenibili per le persone con redditi medi. La ricerca mostra come il costo delle case in affitto sia aumentato rapidamente negli ultimi anni, rendendo difficile trovare soluzioni accessibili. In alcune aree, affittare una casa richiede più della metà di uno stipendio medio. La situazione colpisce soprattutto chi vive da solo e cerca una sistemazione economica.

TESTO di Monica Sozzi della Redazione del sito ASvis, Alleanza per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 10 febbraio 2026 Trovare una casa in affitto senza compromettere il proprio reddito è diventato un problema strutturale in gran parte d’Europa, soprattutto per chi vive da solo. Lo mostra il  Carrie bradshaw index  europeo, elaborato da  The Economist, che confronta il  costo medio degli affitti con i salari medi  nelle principali città del Continente. Il risultato è netto: in tutti i centri analizzati, tranne otto, una persona con reddito medio  fatica a permettersi un affitto sostenibile, definito come una spesa non superiore al 30% del reddito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

