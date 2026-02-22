Ecco perché Roma rimarrà sempre un partner irrinunciabile per Washington

Roma resta un partner fondamentale per Washington perché il Mediterraneo rappresenta una regione strategica per i interessi americani. La presenza di basi militari e le rotte commerciali vulnerabili rendono impossibile un abbandono totale. Le tensioni geopolitiche e le crisi regionali spingono gli Stati Uniti a mantenere un forte legame con la capitale italiana. La collaborazione tra le due nazioni si rafforza anche attraverso accordi economici e militari. La stabilità del Mediterraneo rimane una priorità condivisa.

Il Mediterraneo resta uno dei pochi teatri in cui gli Stati Uniti non possono permettersi un vero disimpegno. Tra competizione russo-cinese, instabilità nordafricana, e opportunità energetiche, la regione continua a rappresentare un nodo strategico. Il crescente desiderio statunitense di ridurre il proprio coinvolgimento nell'ombrello difensivo europeo, per concentrarsi sull'Indo-Pacifico e sulle Americhe, solleva la questione di quali partner bilaterali europei restino cruciali per la strategia americana. Nonostante il disinteresse statunitense, gli stessi dovrebbero continuare a puntare sull'Italia come alleato strategico nel Mediterraneo.