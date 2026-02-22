Ecco la scaletta segreta della chiusura dei Giochi

La decisione di chiudere i Giochi nasce dalla scarsa copertura mediatica e dai problemi di organizzazione. La Rai ha deciso di interrompere le trasmissioni dopo il fallimento a San Siro, mentre Milano-Cortina si prepara a salutare il pubblico dall’Arena di Verona. Nel frattempo, torna in tv Bulbarelli, che era stato escluso dall’apertura a causa di un contrasto con le autorità. La fine dell’evento si avvicina, lasciando molti dubbi sul futuro.

Dopo la débâcle della Rai a San Siro, Milano-Cortina saluta il mondo dall’Arena di Verona. In tv torna Bulbarelli, estromesso dall’apertura per colpa del Colle. Opera, jazz, balletto e dance, i Vip non si contano: López Moreno, Fresu, Bolle e Gabry Ponte. Ed eccoci, 16 giorni dopo la débâcle di Mamma Rai, alla cerimonia conclusiva (introdotta a partire da Londra 1908) dei Giochi olimpici invernali 2026 che si svolgerà all’interno dell’Arena di Verona. La prova per i telecronisti sarà ancora più complicata dell’apertura visto il motivo conduttore (l’opera lirica) dello spettacolo. L’arduo compito è stato affidato all’esperto Auro Bulbarelli, che a inizio mese era stato esautorato dopo le telefonate furiose di uno dei consiglieri del Quirinale al Comitato olimpico e ai vertici della Rai. 🔗 Leggi su Laverita.info Gucci: la fine dei giochi, il dramma più controverso del lusso italiano diventa serie tv: ecco chi vestirà i panni dei protagonisti della celebre famigliaLa decisione di trasformare in serie TV la controversa saga di Gucci nasce dai crescenti interessi del pubblico per il mondo del lusso. Milano-Cortina, una BIG di Sanremo per la cerimonia di chiusura dei giochi paralimpiciPer la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Milano-Cortina 2026, sarà presente una figura di rilievo del recente Festival di Sanremo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ecco la scaletta segreta della chiusura dei Giochi. WhatsApp cambia tutto, ecco la funzione segreta che ti fa risparmiare tempo preziosoLa nuova funzione segreta di Whatsapp è una mano santa per risparmiare tempo. Ecco in che cosa consiste, in dettaglio. Whatsapp non smette mai di stupire con le sue novità, rendendo l’esperienza ... macitynet.it Ven 20 Febbraio Pianeta ZERO omaggio a Renato Zero al Santomato Live Club Non un semplice concerto, ma un viaggio visivo e sonoro nell'universo di Renato! Tra cambi d'abito iconici, giochi di luce e una scaletta che ripercorre oltre 40 anni di e - facebook.com facebook