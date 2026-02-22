Ecco la scaletta segreta della chiusura dei Giochi

La decisione di chiudere i Giochi nasce dalla scarsa copertura mediatica e dai problemi di organizzazione. La Rai ha deciso di interrompere le trasmissioni dopo il fallimento a San Siro, mentre Milano-Cortina si prepara a salutare il pubblico dall’Arena di Verona. Nel frattempo, torna in tv Bulbarelli, che era stato escluso dall’apertura a causa di un contrasto con le autorità. La fine dell’evento si avvicina, lasciando molti dubbi sul futuro.

Dopo la débâcle della Rai a San Siro, Milano-Cortina saluta il mondo dall’Arena di Verona. In tv torna Bulbarelli, estromesso dall’apertura per colpa del Colle. Opera, jazz, balletto e dance, i Vip non si contano: López Moreno, Fresu, Bolle e Gabry Ponte. Ed eccoci, 16 giorni dopo la débâcle di Mamma Rai, alla cerimonia conclusiva (introdotta a partire da Londra 1908) dei Giochi olimpici invernali 2026 che si svolgerà all’interno dell’Arena di Verona. La prova per i telecronisti sarà ancora più complicata dell’apertura visto il motivo conduttore (l’opera lirica) dello spettacolo. L’arduo compito è stato affidato all’esperto Auro Bulbarelli, che a inizio mese era stato esautorato dopo le telefonate furiose di uno dei consiglieri del Quirinale al Comitato olimpico e ai vertici della Rai. 🔗 Leggi su Laverita.info

