ecco la nuova area camper dieci piazzole a torrita

La nuova area camper a Torrita di Siena apre con dieci piazzole, attirando i turisti in cerca di sosta comoda. La crescita degli arrivi in questa località si deve alla sua posizione strategica e alle iniziative di promozione locale. La presenza di strutture come questa favorisce l’afflusso di visitatori provenienti da diverse regioni. La decisione di ampliare le aree di sosta riflette l’interesse crescente verso il turismo all’aria aperta in zona.

Non è Montepulciano e nemmeno Pienza, comuni confinanti e che smuovono i grandi numeri del turismo, ma Torrita di Siena negli ultimi anni appare in crescita dal punto di vista degli arrivi dei visitatori. D’altronde la posizione è strategica, vicino all’autostrada, nei propri confini c’è anche la perla di Montefollonico, che vanta la " Bandiera Arancione ", ci sono i paesaggi, l’ospitalità, la storia, i prodotti tipici, il turismo lento da vivere tra camminate e pedalate in bicicletta. E se il bel centro storico, purtroppo, ha visto sparire quasi tutte le attività, e questo è un peccato e un limite per aumentare le presenze turistiche, da anni il territorio torritese ha puntato, da un punto di vista strutturale, sui camper. 🔗 Leggi su Lanazione.it

