ECCELLENZA un pari per lo zola predosa Chmangui e Ganzaroli esaltano il Mezzolara Il successo sul Castenaso vale il +13 sull’ex Spal

Un pareggio per lo Zola Predosa, causato dalla buona organizzazione difensiva del Mezzolara. Chmangui e Ganzaroli hanno dimostrato grande abilità nel mantenere il risultato, mentre il gol del Castenaso ha messo in difficoltà la squadra ospite. La partita si è conclusa con un punto che mantiene il Mezzolara a +13 sulla seconda in classifica. La prossima sfida si avvicina, e le squadre si preparano a scendere in campo.

Continua, senza esitazioni, la marcia trionfale del Mezzolara in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza. Nell'atteso derby contro il Castenaso andato in scena ieri, la capolista guidata da Nicola Zecchi si è imposta 2-0 (reti di Chmangui e Ganzaroli) e, grazie a questo successo (il quinto consecutivo), i punti di vantaggio sulla principale antagonista Ars et Labor Ferrara sono tredici. Ormai rassegnata al secondo posto, l'ex Spal scenderà in campo oggi, alle 14,30, in occasione del match casalingo contro l'Osteria Grande: pur partendo con gli sfavori del pronostico, la band di Vito Melotti, in piena bagarre per non retrocedere, farà di tutto per cercare di uscire dal 'Paolo Mazza' con un risultato positivo.

Nuovi acquisti in casa Mezzolara Andrea Cocchi classe 2007 esterno proveniente dall'Imolese Calcio in serie D. Loris Mannarino classe 2002 difensore centrale proveniente dallo Zola Calcio in Eccellenza. BENVENUTI RAGAZZI