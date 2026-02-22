Ebba Andersson trionfa nella 50 km delle Olimpiadi su Weng Storica Kaelin Comarella lontana

Ebba Andersson conquista la medaglia d’oro nella 50 km delle Olimpiadi di Milano Cortina, causa le sue prestazioni eccezionali e la preparazione accurata. La svedese supera Weng in una gara combattuta, ottenendo la vittoria più importante della sua carriera. La gara si svolge su un percorso difficile e impegnativo, che mette alla prova resistenza e tecnica. La sua vittoria segna un momento storico per lo sci nordico svedese.

A 28 anni arriva la più grande soddisfazione della carriera di Ebba Andeon. Dopo quattro ori mondiali individuali e due di squadra, dopo cinque medaglie olimpiche di cui tre d'argento nel solo 2026, alle Olimpiadi di Milano Cortina arriva per lei la soddisfazione più grande. Medaglia d'oro, quella della 50 km, ottenuta dopo una gara tutta all'attacco: successo indiscutibile nell'ultimo giorno al Lago di Tesero. Non passano dieci minuti dall'inizio che sono già in due, dopo una veloce selezione, a prendere la via del tentativo di fuga: Andeon e Weng, con Diggins, Stadlober e Slind a breve distanza e il duo finlandese Niskanen-Matintalo a breve distanza.