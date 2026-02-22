Ebba Andersson regina della 50 km tc a Lago di Tesero | sipario olimpico sulla neve con Comarella 17ª

Ebba Andersson vince la 50 km di tecnica classica a Lago di Tesero, dominando la gara e staccando Heidi Weng negli ultimi chilometri. La svedese completa la prova in 2:16’28”, dimostrando una forte resistenza sulla neve fresca. La gara si conclude con Andersson davanti, mentre la campionessa in carica si ferma al secondo posto, e Comarella conquista la 17ª posizione. La giornata si chiude con un risultato emozionante per gli appassionati.

La svedese domina la massacrante prova in tecnica classica in Val di Fiemme, staccando Heidi Weng nel finale e chiudendo in 2:16’28”. Bronzo a sorpresa per la svizzera Kälin. Anna Comarella, unica azzurra al via, onora fino in fondo uno degli ultimi appuntamenti della sua carriera. A Lago di Tesero, in Val di Fiemme, cala il sipario sul programma della neve di Milano Cortina 2026 e lo fa nel segno di Ebba Andeon. La svedese è la regina indiscussa della 50 chilometri in tecnica classica, la prova più dura e affascinante dello sci di fondo olimpico, portata a termine con una superiorità che non ha lasciato spazio a discussioni. 🔗 Leggi su Sportface.it

Ebba Andersson trionfa nella 50 km delle Olimpiadi su Weng. Storica Kaelin, Comarella lontanaEbba Andersson conquista la medaglia d’oro nella 50 km delle Olimpiadi di Milano Cortina, causa le sue prestazioni eccezionali e la preparazione accurata.

LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: Andersson in fuga! Weng insegue, Comarella 15maAndersson ha preso il comando della gara di sci di fondo sui 50 km femminili alle Olimpiadi, grazie a un’azione decisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Per vincere non occorre arrivare primi; La gioia per l’ultima posizione fa il giro del mondo; Regina Martinez, la prima atleta messicana dello sci di fondo; Di notte salva vite in Pronto Soccorso, di giorno fa la storia alle Olimpiadi: la favola di Regina.

Ebba Andersson si mette uno sci in spalla ed evita la squalifica: la mossa eroica che è valsa l’argentoIncredibile contrattempo per la favorita nazionale svedese nella finale olimpica della staffetta femminile, quando nella seconda frazione Ebba Andersson ... fanpage.it

Milano Cortina: fondista Andersson rompe attacco e corre con sci in manoColpo di scena durante la staffetta femminile di sci di fondo 4 x 7,5km dove l'atleta svedese Ebba Andersson ha rotto l'attacco dello sci dopo una caduta e ha corso per circa 400 metri, con uno sci so ... ansa.it

Sci di fondo – Milano Cortina 2026, Ebba Andersson ha dubbi per la 50km - facebook.com facebook

L'Italia sogna una medaglia a lungo nella staffetta femminile, correndo una gara di grande acume tattico. Oro alla Norvegia, la Svezia paga le sfortune di Ebba Andersson x.com