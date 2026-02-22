E se fosse la sliding door granata? Ma l’avversario è un Avellino ferito

Un'azione decisiva della Reggiana ha portato a una vittoria importante contro un Avellino in difficoltà, che aveva subito diversi infortuni. La squadra ha sfruttato le occasioni create, dimostrando determinazione e capacità di reagire in una partita intensa. Il risultato potrebbe cambiare l’andamento del campionato per entrambe le formazioni, mentre i giocatori si preparano a mettere in campo la stessa grinta nella prossima sfida. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperti molti scenari.

Carpe diem, Reggiana. Quelli bravi le chiamano ‘sliding doors’, come le porte che si aprono e si chiudono di fronte alle opportunità. A noi viene più semplice dire che, nell’arco di una stagione, ci sono partite che hanno un peso specifico doppio e quella di oggi, con l’ Avellino, sarà proprio una di queste. In primis perché battere gli irpini significherebbe ingrossare le fila delle squadre ‘pericolanti’, pareggiando uno scontro diretto che grida ancora vendetta dall’andata (rocambolesca sconfitta per 4 a 3) e poi – e non è un dettaglio – perché è oggi si capirà davvero se la ‘cura’ Rubinacci stia portando ad una svolta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

