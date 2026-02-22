È morto Massimo Gemini storico oncologo e importante esponente della destra viterbese

Massimo Gemini, noto oncologo e figura politica, è morto a 80 anni a causa di problemi di salute. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo sanitario e tra gli operatori della politica locale, con cui ha collaborato attivamente per diversi anni. Gemini si è distinto per il suo impegno costante e per aver contribuito a migliorare l’assistenza ai pazienti e la partecipazione civica. La comunità si prepara a ricordarlo con un minuto di silenzio.

Lutto nel capoluogo per la scomparsa del medico che ha prestato servizio per tanti anni a Belcolle. Figura centrale anche nella politica locale: assessore a palazzo Gentili e consigliere comunale Viterbo perde una delle sue figure più stimate e poliedriche. È morto all'età di 80 anni Massimo Gemini e lascia un vuoto profondo sia nel mondo della sanità che in quello della politica locale, ambiti che ha saputo incrociare per anni con una dedizione fuori dal comune. Per decenni Gemini è stato un punto di riferimento assoluto all'interno dell'ospedale Belcolle, dove ha esercitato come medico oncologo mettendo la propria competenza al servizio dei pazienti più fragili.