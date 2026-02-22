E l’opposizione alza il suo muro | Le critiche da Levante sono giuste

Le opposizioni criticano aspramente le recenti decisioni sulla gestione di viale Trieste, ritenendo che le scelte abbiano peggiorato la viabilità e la sicurezza. La causa principale deriva dall’aumento del traffico e dai lavori di ristrutturazione che hanno bloccato alcune corsie, creando ingorghi quotidiani. I residenti lamentano disagi crescenti e chiedono interventi immediati. La situazione rimane tesa, mentre le parti coinvolte cercano di trovare una soluzione efficace.

Toccare viale Trieste è come mettere le mani sui fili dell'alta tensione. Tutti gli anni, prima dell'avvio dell'estate, problemi e discussioni. Ancor di più oggi con la presentazione dei progetti che hanno partecipato al concorso di idee lanciato dall'amministrazione comunale. Con il tema non secondario che si parla sempre del tratto nord e poco del tratto sud dell'arteria principale della zonas mare. "Le critiche degli operatori di Levante non sono polemiche strumentali, ma sono fondate", dicono gli esponenti del centrodestra in consiglio comuinale: Radaelli, Boresta, Malandrino, Canciani e Corsi per Fratelli d'Italia; quindi Andreoli per la Lega; Lanzi Marchionni per Pesaro Svolta; quindi Marinucci, Bartolomei e Dallasta per Forza Italia.

