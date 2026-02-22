È il suo corpo Terminate nel peggiore dei modi le ricerche del 39enne scomparso da 7 giorni

Il corpo di un uomo di 39 anni è stato trovato dopo sette giorni di ricerca, causati dalla sua scomparsa improvvisa. La scoperta si è verificata in un'area isolata vicino al quartiere di Chiesanuova, a Padova, dove le ricerche avevano coinvolto anche le forze dell’ordine e i volontari. La famiglia e gli amici del disperso si erano preoccupati per la mancanza di tracce e avevano lanciato appelli pubblici. La causa della morte resta ancora da chiarire.

La comunità di Chiesanuova, quartiere di Padova, è stata colpita da una notizia che ha chiuso nel modo peggiore giorni di attesa e apprensione. Le ricerche di Dario Marini, 39 anni, erano andate avanti senza sosta dopo la scomparsa denunciata dalla famiglia. Il suo nome era circolato in tutta la provincia, anche per il forte legame con una famiglia molto conosciuta nel territorio padovano. A rendere ancora più complessa la vicenda è stato il percorso ricostruito dagli investigatori. Secondo quanto emerso, e riportato da Fanpage, l'uomo si sarebbe spostato tra più regioni: le prime tracce lo collocavano a Bologna, poi in Veneto e infine in Trentino.

Diego Baroni scomparso da sei giorni: camminata silenziosa nel Veronese per il 14enne, le ricerche si spostano a MilanoDa sei giorni, le ricerche per Diego Baroni, il 14enne scomparso a San Giovanni Lupatoto, continuano senza sosta.

Verona, 14enne scomparso da giorni: continuano le ricercheDa alcuni giorni si susseguono le ricerche per rintracciare Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona, scomparso lunedì scorso.

