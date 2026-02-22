E' il giorno di Salernitana-Monopoli i Ferrari si sdoppiano tra campo e panchina | le formazioni

Salernitana e Monopoli si sfidano oggi, con i Ferrari impegnati sia in campo che sulla panchina. La squadra cerca di ritrovare fiducia dopo settimane di difficoltà, lavorando su compattezza e concentrazione. I giocatori si preparano a scendere in campo all’Arechi alle 14, determinati a migliorare le prestazioni recenti. I tifosi aspettano una risposta concreta dalla squadra, che punta a vincere per risollevare il morale. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni.

Il vice allenatore sostituirà Raffaele, squalificato per due giornate. El Loco argentino è in ballottaggio con Molina e potrebbe affiancare Lescano dal primo minuto Due. Ferrari nel motore, nel giorno di Salernitana-Monopoli. Dopo aver ricercato compattezza e serenità in settimana con la cena di squadra, i granata hanno necessità di ritrovare all'Arechi (ore 14.30, stadio semivuoto, pochi biglietti venduti) la vittoria che li lascerebbe nella scìa del Catania, a una settimana dallo scontro diretto. Raffaele è squalificato per due giornate: l'allenatore affiderà le consegne tattiche al suo vice Giacomo Ferrari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salernitana-Monopoli, Ferrari (Raffaele squalificato): “In campo al massimo per recuperare i punti persi”Ferrari, allenatore della Salernitana, ha deciso di schierare la squadra al massimo per recuperare punti contro il Monopoli, dopo la squalifica di Raffaele.

