E Dell’Agnello estrae dal cilindro l’asso Mark Ogden

Sandro Dell’Agnello ha scelto Mark Ogden come elemento sorpresa per la partita di questa sera. La decisione deriva dall’assenza di altri giocatori disponibili e mira a rafforzare la squadra in un momento difficile. Ogden si prepara a scendere in campo, portando con sé una strategia inaspettata. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri della partita e sorprendere gli avversari. La sfida tra Rimini e la squadra rivale si avvicina rapidamente.

E’ Mark Ogden (foto) il coniglio che l’ex Sandro Dell’Agnello estrarrà dal cilindro stasera quando la Dole RBR Rimini uscirà dal tunnel degli spogliatoi. Dopo oltre due mesi di assenza per un brutto infortunio al piede, il lungo statunitense tornerà in campo proprio in una delle partite più sentite e, classifica alla mano, anche più importanti. Dopo tante voci circa un suo prossimo rientro sul parquet, dalla società riminese è arrivata la conferma che l’ex Fortitudo e Brindisi sarà a disposizione e, come tanti sussurrano, è già pronto ad offrire il suo contributo di minutaggio sul parquet. All’andata, in quella che fu una delle peggiori (e rare) debacle stagionali della truppa di Spiro Leka, Ogden fu tra i migliori dei romagnoli, con 11 punti, 9 rimbalzi e 3 recuperi a testimonianza di quanto la Vuelle soffre questo tipo di giocatore per il quale non ha un vero e proprio corrispettivo da contrapporre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

