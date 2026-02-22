E’ cominciato l’anno del Cavallo di fuoco Prato in 10mila per le strade a festeggiare il Capodanno cinese

Il Capodanno cinese ha portato circa 10.000 persone nelle strade di Prato, attirate dalle celebrazioni per l’anno del Cavallo di fuoco. La grande affluenza ha spinto gli organizzatori a dividere gli accessi in piazza delle Carceri, che può accogliere solo 3.000 visitatori alla volta. Molti partecipanti si sono radunati lungo i viali principali, creando un’atmosfera vivace e colorata. La festa continua tra musica, luci e tradizioni cinesi.

Prato, 22 febbraio 2026 – Gli organizzatori hanno dovuto frazionare gli ingressi in piazza delle Carceri, che contiene al massimo 3mila persone, per consentire a tutti di godersi lo spettacolo. Si stima infatti che fossero almeno 10mila le persone presenti stamani a Prato per i festeggiamenti del Capodanno cinese, che nella tradizione astrologica orientale combina quest'anno il segno del Cavallo con l'elemento del Fuoco. L'ultima volta era stata nel 1966 ed è considerata tra le più energiche e affascinanti dell'intero ciclo zodiacale. In 10mila a Prato per il capodanno cinese Cosa rappresenta il Cavallo.